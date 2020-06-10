جولات رقابية مكثفة بين أمانة تبوك والجهات الأمنية لمواجهة كورونا

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

نفذت أمانة منطقة تبوك، اليوم، بالشراكة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، عددًا من الجولات الرقابية، على المراكز التجارية الكبرى بالمنطقة والمتسوقين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، ومتابعة مدى التزام المحال بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضحت “الأمانة” أنها تعمل وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة على مراقبة أسواق النفع العام، في حملات مستمرة بلا توقف إلى نهاية الأزمة الحالية كجزء من المسؤولية المناطة بها وبالجهات الشريكة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن وللتحقق من التزام أصحاب المحلات بالقرارات المنظمة لعملها في ظل جائحة كورونا، مؤكدةً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

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وأضافت: “أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط، مشددة على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق”.

وأهابت “الأمانة” بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، خصوصًا بعد العودة للحياة الطبيعية. وأكدت أن مسؤولية الفرد (متابعات الخليج 365 والمقيم) واتباعه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن تدل على وعيه، وهو ما يحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يدًا واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع مع الإجراءات المتخذة كافة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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