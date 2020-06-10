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ثلاث إصابات في تصادم مروع على طريق شرما بتبوك
احداها توقف بالقلب
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
شهد طريق شرما بمنطقة تبوك، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم مركبة أسفر عن وقوع ثلاث إصابات.
وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك على الرقم الموحد (997) بلاغًا عن حادث تصادم مركبة على طريق شرما بعد محطة الشروق، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع.
وعند مباشرة أول فرقة إسعافية، وبعد إتمام عملية الفرز الطبي، اتضح وجود (3) إصابات في الموقع “إصابة توقف قلب وتنفس، وإصابتان حالتهما متوسطة”، ونقلت جميع الإصابات إلى مستشفى الملك خالد.
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