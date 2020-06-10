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اختتمت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، البرنامج التثقيفي النسائي الأول في التحكيم العشبي (عن بعد) بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسة.
وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء العريفي، وبمشاركة 155 من المهتمات بمجال التحكيم وعلى مدار 3 أيام وبواقع 6 ساعات.
وقدّم البرنامج نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا، ومسؤول تدريب الحكام ومقيم الحكام في الاتحاد عبدالمحسن الزويد.
وشهدت المحاضرات التطرق إلى عدد من الجوانب المهمة منها مواصفات الحكم والتعريف بالقوانين ومواد المقاسات بالقانون وواجبات الحكام والمخالفات وسوء السلوك.
واستضافت الجلسة الثانية الحكم الفلسطينية الدولية هبة سعدية، والتي شاركت الحضور خبراتها ومسيرتها في مجال التحكيم متمنية رؤية المرأة السعودية كحكم دولي تمثل وطنها في المحافل الدولية قريباً.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 09:59 PM
تحت إشراف أضواء العريفي.. بمشاركة 155 من المهتمات بمجال التحكيم
اختتمت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، البرنامج التثقيفي النسائي الأول في التحكيم العشبي (عن بعد) بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسة.
وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء العريفي، وبمشاركة 155 من المهتمات بمجال التحكيم وعلى مدار 3 أيام وبواقع 6 ساعات.
وقدّم البرنامج نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا، ومسؤول تدريب الحكام ومقيم الحكام في الاتحاد عبدالمحسن الزويد.
وشهدت المحاضرات التطرق إلى عدد من الجوانب المهمة منها مواصفات الحكم والتعريف بالقوانين ومواد المقاسات بالقانون وواجبات الحكام والمخالفات وسوء السلوك.
واستضافت الجلسة الثانية الحكم الفلسطينية الدولية هبة سعدية، والتي شاركت الحضور خبراتها ومسيرتها في مجال التحكيم متمنية رؤية المرأة السعودية كحكم دولي تمثل وطنها في المحافل الدولية قريباً.
، من خلال محاضرة "عن بُعد".. إدارة تطوير كرة القدم النسائية تختتم البرنامج التثقيفي ،
المصدر : الخليج 365
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