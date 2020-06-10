، الفهرس العربي الموحد أيقونة تقنية رقمية لمكتبة المؤسس ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقوم منذ إنشائه بدور معرفي محلي وعربي وعالمي خلاق

يشكل الفهرس العربي الموحد، الأيقونة التقنية الرقمية لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة على الشبكة العنكبوتية ومنصة الخدمات المعرفية العربية، وهو منذ إنشائه يقوم بدور معرفي محلي وعربي وعالمي خلاق، حيث يكتسي الصبغة العلمية المنهجية ويعمل بمختلف المنجزات المفاهيمية في مجال الفهرسة والتسجيل والتوثيق وتوفير المحتوى الرقمي العربي من خلال المكتبة الرقمية العربية الموحدة في عمل علمي متميز يهدف لجمع المكتبات العربية جميعًا في منظومة عربية موحدة.

ومع أن فترة الحجر الصحي من جراء جائحة كورونا حدّت من الأنشطة الثقافية المنبرية، ومن العمل اليومي المكتبي، ومن الخدمات المعلوماتية إلا أن مركز الفهرس العربي الموحد - الذي يديره الدكتور صالح بن محمد المسند - لم يتوقف عن إضفاء الحيوية والنشاط المتميز لمختلف عناصر الفهرس ومكوناته الثقافية والخدمات المعلوماتية الرقمية.

وخلال شهري إبريل ومايو الماضيين قام الفهرس بعقد مجموعة من الفعاليات الإلكترونية والندوات منها: الندوة الافتراضية الكبرى، وندوات افتراضية متنوعة، وإطلاق منصة: "المبدعون العرب" وإطلاق خدمة "الفهرس بودكاست" على منصة Sound Cloud ، وتقديم خدمات المعلومات عبر محرك البحث المتقدم والمكتبة الرقمية العربية الموحدة، بالإضافة إلى تفعيل قناة الفهرس العربي الموحد على اليوتيوب والتفاعل مع جمهور الفهرس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

البيعة والندوة الكبرى

في مناسبة الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد عقدت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من خلال الفهرس العربي الموحد ندوة: التواصل الثقافي والمعرفي والحضاري في رؤية المملكة 2030، وشارك فيها كلٌ من: فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، والدكتور عبدالله الوشمي، والدكتور عبدالرحمن العاصم، والدكتور عبدالعزيز الغريب، والدكتور عبدالله السلمي، والدكتور فهد السلطان، والدكتورة زينب إبراهيم الخضيري، والأستاذ سلطان البازعي، والأستاذة أميمة الخميس.

وكثف الفهرس العربي الموحد فعالياته على الخط المباشر للتفاعل مع مجتمع المعلومات والمكتبات والأعضاء، حيث قام بإطلاق مجموعة من المبادرات تتضمن برامج معرفية تم تقديمها على منصة الندوات الافتراضية "زووم".

ومن هذه المبادرات: مبادرة استثمر وقتك في القراءة المنزلية، عبر ملخصات الكتب التي يقرأها القراء، ودعا الفهرس تقديم مشاركات القراء من خلال تسجيل صوتي أو فيديو على أن يقوم الفهرس بنشرها على مواقع التواصل الخاصة به.

وقد تضمن برنامج المبادرة تقديم عددٍ من الندوات الحافلة بمعلومات قيمة.

وقدم الفهرس برنامجه المعرفي، ومجموعة من الندوات خلال شهر رمضان المبارك، وأمسيات رمضانية مع الفهرس، على الخط المباشر قدمها طائفة من الإعلاميين والمتخصصين في الوطن العربي في مجال التقنيات والاتجاهات الحديثة في إدارة المعرفة.

إنتاج المعرفة

قدم الفهرس العربي الموحد خلال الشهرين الماضيين 14 ندوة إلكترونية شارك فيها مجموعة كبيرة من المختصين بالإعلام والثقافة والمعرفة وعلوم المكتبات من المملكة والوطن العربي من الكويت والجزائر ولبنان ومصر، ودارت الندوات حول القراءة، والثقافة والتنمية المستدامة، والعلاقة بين المعرفة والتكنولوجيا، والملكية الفكرية، وتأثير التكنولوجيا وتأثرها في مجابهة جائحة كورونا، والتعليم عن بعد، والعلاقات الثقافية العربية الصينية، والحوسبة السحابية واستخدامها في المكتبات وغيرها من الندوات، وقد بلغ عدد المتابعين والحضور والمشاهدات ( 14190) متابعًا.

وأطلق الفهرس كذلك منصة: "المبدعون العرب" حيث تم تقديم عرض تضمن شرحًا عن أهداف المبادرة ومن يستفيد منها، وإعداد دليل استخدام لخدمة منصة "المبدعون العرب" كما أطلق الفهرس خدمة "الفهرس بودكاست" وتم تحميل جميع الندوات التي أقامها الفهرس خلال الفترة الماضية على قناة سمعية صممها على موقع Sound Cloud وتم الترويج للخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى اليوتيوب بث الفهرس جميع فعالياته، ونشر الفيديوهات التي تم تسجيلها على قناته، وإضافة وسوم وتعريف بكل فيديو لكي يسهل البحث عنه.

الفهرس وكورونا

قدم الفهرس مجموعة من الوسوم التوعوية عن كورونا منها: كلنا مسؤول، وخلك بالبيت، في جميع وسائل التواصل مع الأعضاء والمستفيدين، وجميع إعلانات الفهرس. كما تمت فهرسة مجموعة من مصادر المعلومات حول جائحة فيروس كورونا، وإتاحتها للباحثين ضمن قاعدة الفهرس العربي الموحد، ونشر مقال بعنوان: "كيف تعاملت المكتبات مع أزمة فيروس كورونا"، وكذلك أطلق الفهرس خدمة الواتس آب الخاصة به وإضافة أسماء جديدة لهذه الخدمة.

وبلغ عدد زيارات بوابة الفهرس خلال الفترة المذكورة ( 100,000) مائة ألف زيارة، وعدد الصفحات التي تم الاطلاع عليها ( 150,000 ) 150 ألف صفحة، وعدد الأعضاء الجدد ( 2,500) عضو، وعمليات البحث ( 30,000) ثلاثون ألف عملية بحث.

ويظل الفهرس العربي مقدمًا برامجه وفعالياته إسهامًا منه في تمتين التلاحم الثقافي العربي والتقدم بجسارة صوب مجتمع المعرفة العربي والعالمي.