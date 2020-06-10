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رويترز: أعلن فريق تشيلسي المتوج حديثًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، التبرع بجائزته 100 ألف جنيه إسترليني (حوالي 127 ألف دولار) لجمعية خيرية في بريطانيا لدعم السيدات والأطفال المتعرضين للعنف المنزلي خلال جائحة فيروس كورونا.
ونال تشيلسي لقب الدوري لموسم 2019-2020 عن طريق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع الماضي بعد اللجوء إلى معدل النقاط لكل مباراة بعد إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب أزمة كوفيد-19.
وحذر خبراء أن إجراءات العزل العام والبقاء بالمنزل خلال فترة الوباء قد تتسبب في المزيد من حوادث العنف المنزلي ويصبح من الصعب وجود دعم للمتضررين؛ لذا ترى إيما هايز مدربة تشيلسي أن التبرع بالجائزة المالية هو أقل شيء يمكن فعله.
وسبق أن أعلن تشيلسي أنه فتح أبواب فندقه في ستامفورد بريدج للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، بينما تبرع فريق الرجال بالمال لمؤسسة النادي لدعم المحتاجين خلال هذه الأزمة.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 09:38 PM
لدعم المتعرضين للعنف المنزلي خلال جائحة "كورونا"لصالح جمعية خيرية.. تشيلسي يتبرع بجائزة دوري السيدات
رويترز: أعلن فريق تشيلسي المتوج حديثًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، التبرع بجائزته 100 ألف جنيه إسترليني (حوالي 127 ألف دولار) لجمعية خيرية في بريطانيا لدعم السيدات والأطفال المتعرضين للعنف المنزلي خلال جائحة فيروس كورونا.
ونال تشيلسي لقب الدوري لموسم 2019-2020 عن طريق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع الماضي بعد اللجوء إلى معدل النقاط لكل مباراة بعد إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب أزمة كوفيد-19.
وحذر خبراء أن إجراءات العزل العام والبقاء بالمنزل خلال فترة الوباء قد تتسبب في المزيد من حوادث العنف المنزلي ويصبح من الصعب وجود دعم للمتضررين؛ لذا ترى إيما هايز مدربة تشيلسي أن التبرع بالجائزة المالية هو أقل شيء يمكن فعله.
وسبق أن أعلن تشيلسي أنه فتح أبواب فندقه في ستامفورد بريدج للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، بينما تبرع فريق الرجال بالمال لمؤسسة النادي لدعم المحتاجين خلال هذه الأزمة.
، لصالح جمعية خيرية.. تشيلسي يتبرع بجائزة دوري السيدات ،
المصدر : الخليج 365
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