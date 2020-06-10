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أعلن مشروع "واحة الدمام" الواقع في ضاحية الواجهة السكنية بالدمام، إحدى الضواحي السكنية الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بدء الحجز للوحدات السكنية في حي الإعلاميين.
يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقَّعة بين وزارتَي الإسكان والإعلام لتخصيص أحياء سكنية لمنسوبي وزارة الإعلام والإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي" في عدد من المدن ضمن مشاريع "سكني"، بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويوفر حي الإعلاميين بالدمام أكثر من 430 وحدة من نوع "فيلا" بنماذج وتصاميم متنوعة، وذلك ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، تمتاز بموقعها الاستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، ويمكن حجزها من خلال زيارة مركز مبيعات المشروع الواقع في "الشاطئ مول" بالدمام، أو من خلال موقع المشروع في حي الفرسان.
ويضم مشروع "واحة الدمام" بمختلف أحيائه 2341 فيلا ضمن بيئة متكاملة، تعزز مفهوم الحياة العصرية النموذجية بتوفير المساحات الخضراء والمرافق التجارية والصحية والترفيهية والتعليمية والرياضية والمساجد على امتداد يتجاوز 643،000م2 بين طريقَي الملك فهد والدمام – الرياض السريع.
وتشمل اتفاقية الشراكة بين "الإسكان" و"الإعلام" توفير خدمات وتسهيلات للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وباقة من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة "المهني الإعلامي" التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وإمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقًا لاشتراطات ومعايير برنامج "سكني".
وكان برنامج "سكني" ممثلاً بالإسكان المؤسسي قد عقد مؤخرًا ورشة عمل مع الإعلاميين والإعلاميات لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالدمام والرياض وجدة، وسُبل إيجاد مجتمع إعلامي يمتاز بأسلوب حياة ملائم، وبمساكن ومرافق عصرية. واستعرضت الورشة احتياجات وتطلعات الإعلاميين، وماهية الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 09:40 PM
يوفر أكثر من 2000 وحدة سكنية ويقع في ضاحية "الواجهة"بدء الحجز للوحدات السكنية في "حي الإعلاميين" بمشروع "واحة الدمام"
أعلن مشروع "واحة الدمام" الواقع في ضاحية الواجهة السكنية بالدمام، إحدى الضواحي السكنية الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بدء الحجز للوحدات السكنية في حي الإعلاميين.
يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقَّعة بين وزارتَي الإسكان والإعلام لتخصيص أحياء سكنية لمنسوبي وزارة الإعلام والإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي" في عدد من المدن ضمن مشاريع "سكني"، بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويوفر حي الإعلاميين بالدمام أكثر من 430 وحدة من نوع "فيلا" بنماذج وتصاميم متنوعة، وذلك ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، تمتاز بموقعها الاستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، ويمكن حجزها من خلال زيارة مركز مبيعات المشروع الواقع في "الشاطئ مول" بالدمام، أو من خلال موقع المشروع في حي الفرسان.
ويضم مشروع "واحة الدمام" بمختلف أحيائه 2341 فيلا ضمن بيئة متكاملة، تعزز مفهوم الحياة العصرية النموذجية بتوفير المساحات الخضراء والمرافق التجارية والصحية والترفيهية والتعليمية والرياضية والمساجد على امتداد يتجاوز 643،000م2 بين طريقَي الملك فهد والدمام – الرياض السريع.
وتشمل اتفاقية الشراكة بين "الإسكان" و"الإعلام" توفير خدمات وتسهيلات للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وباقة من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة "المهني الإعلامي" التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وإمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقًا لاشتراطات ومعايير برنامج "سكني".
وكان برنامج "سكني" ممثلاً بالإسكان المؤسسي قد عقد مؤخرًا ورشة عمل مع الإعلاميين والإعلاميات لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالدمام والرياض وجدة، وسُبل إيجاد مجتمع إعلامي يمتاز بأسلوب حياة ملائم، وبمساكن ومرافق عصرية. واستعرضت الورشة احتياجات وتطلعات الإعلاميين، وماهية الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.
، بدء الحجز للوحدات السكنية في "حي الإعلاميين" بمشروع "واحة الدمام" ،
المصدر : الخليج 365
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