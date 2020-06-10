، محافظ بيشة يزور مطار المحافظة بعد استئناف الرحلات الداخلية ،

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زار محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، اليوم، مطار المحافظة بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة التقى خلالها مدير المطار خالد حكمي ومديري القطاعات العاملة بالمطار.
واستمع المحافظ في بداية الجولة إلى شرح من مدير المطار عن آلية عمل المطار وتطبيق سلسلة من الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع الشؤون الصحية في بيشة؛ لتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين؛ حيث يخضع جميع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المطار للكشف الصحي عبر كاميرات حرارية للتأكد من سلامتهم، إضافة إلى تعقيم كافة مرافق المطار بشكل مستمر ومنها الأرضيات والكونترات وأجهزة الخدمة الذاتية والمقاعد والأسطح والعربات والعفش، وعمل التهوية اللازمة لها وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة في جميع المراحل التي يخضع لها المسافرون بما في ذلك طوابير الانتظار.
من جهته قدم محافظ بيشة، شكره وتقديره لإدارة المطار ولكافة الجهات ذات العلاقة على ما يقومون به من جهود في هذه الجائحة متمنياً السلامة للجميع.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 09:16 PM
استمع للإجراءات الوقائية والاحترازية المكثفة المطبقةمحافظ بيشة يزور مطار المحافظة بعد استئناف الرحلات الداخلية
زار محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، اليوم، مطار المحافظة بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة التقى خلالها مدير المطار خالد حكمي ومديري القطاعات العاملة بالمطار.
واستمع المحافظ في بداية الجولة إلى شرح من مدير المطار عن آلية عمل المطار وتطبيق سلسلة من الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع الشؤون الصحية في بيشة؛ لتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين؛ حيث يخضع جميع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المطار للكشف الصحي عبر كاميرات حرارية للتأكد من سلامتهم، إضافة إلى تعقيم كافة مرافق المطار بشكل مستمر ومنها الأرضيات والكونترات وأجهزة الخدمة الذاتية والمقاعد والأسطح والعربات والعفش، وعمل التهوية اللازمة لها وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة في جميع المراحل التي يخضع لها المسافرون بما في ذلك طوابير الانتظار.
من جهته قدم محافظ بيشة، شكره وتقديره لإدارة المطار ولكافة الجهات ذات العلاقة على ما يقومون به من جهود في هذه الجائحة متمنياً السلامة للجميع.
، محافظ بيشة يزور مطار المحافظة بعد استئناف الرحلات الداخلية ،
المصدر : الخليج 365
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