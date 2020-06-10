شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: القيادة حريصة على العناية بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على العناية بالحرمين الشريفين، وتهيئة كل السُبل لقاصديهما من خلال الرعاية الكبيرة والتوجيهات الحكيمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اُتخذت لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين، وأسهمت بعد -عون الله وتوفيقه- في نجاح جميع الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين.

ونوه في حديث صحفي لوكالة الأنباء السعودية، بالعناية والرعاية الكبيرتين اللتين يحظى بهما الحرمان الشريفان في هذه البلاد المباركة، مُشيراً إلى أنه من كرم الله عز وجل أن هيأ لنا ولاة أمر موفقين مُسددين يحملون رسالة هذا الدين بوسطيته واعتداله وتسامحه وعفوه ورحمته وحواره، كما أن هذه القيادة الرشيدة منذ تأسيس هذه البلاد المباركة على يد المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وهي تُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان ، والعناية بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما ، فالمملكة العربية السعودية قامت على هذا الأصل وعلى هذا المنهج العظيم في الحرص على الإسلام والمسلمين ، وأيضاً تنقية الإسلام والمسلمين من كل الشوائب التي دخلته كالتطرف والإرهاب وكل ما يخالف سماحة الدين ورحمته ووسطيته واعتداله.

وقال: "إن للمملكة مواقف واضحة وعظيمة ، تسعى من خلالها لتحقيق مصلحة الرعيّة والمسلمين جميعاً ، وخير مثال موقف المملكة النموذج الاستثنائي الفريد في التعامل مع جائحة "كورونا" وحرص ولاة الأمر على حفظ الأنفس ورعاية مقاصد الشريعة ، وأن مصلحة وصحة المواطن والمقيم من أولى الأوليات واهتمامات القيادة الرشيدة".

وطمأن الشيخ السديس عموم المسلمين أن هذه الجائحة -بإذن الله تعالى- في انحسار وانكشاف قريب بعون الله ، ولا يُنافي هذا أن نعود بحذر واحتراز والتقيد بجميع التعليمات الوقائية ، مع تأدية العبادات والصلوات والالتزام بهذه الإجراءات المهمة ، مُشيداً بما لاحظه من وعي وثقافة وتجاوب من قبل الجميع مع هذه الإجراءات.