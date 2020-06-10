شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

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