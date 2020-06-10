شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص اعتدى على أحد المقيمين في عسير والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على شخص اعتدى على أحد المقيمين. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله شخص يعتدي على أحد المقيمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

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