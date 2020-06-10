البعثة الأممية للدعم في ليبيا: وفدا الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المزيد

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأربعاء، استئناف الجولة الثالثة من المحادثات العسكرية الليبية (5+5)

وقالت، في بيان، إن وفدا الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

كما أعلنت البعثة الأممية استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5.

وتابع البيان أن البعثة عقدت اجتماعاً مع وفد الجيش الوطني الليبي في 3 من الشهر الجاري واجتماعاً آخر مع وفد حكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء، من خلال الاتصال المرئي .

ورأت البعثة، برئاسة ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ، أن الاجتماعين كانا مثمرين حيث أتاحا الفرصة للبعثة أن تناقش مع الوفدين آخر التطورات على الأرض وأن تتلقى ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في 23 شباط/فبراير 2020.



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كما أشادت بجدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة، داعية إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة.

والسبت الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا حيث لاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة الذي لاقا ترحيبا دوليا وأمميا واسعا، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين في لقاء تليفزيوني قواته من المرتزقة القادمين من سوريا بمواصلة معاركها في ليبيا والدخول إلى مدينة سرت.