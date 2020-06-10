الإمارات: 47 ألف فحص كورونا و1277 حالة شفاء المزيد

أعلنت الإمارات، الأربعاء، عن إجراء أكثر من 47 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 603 إصابات جديدة.

ولفتت إلى تسجيل 1277 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة بين المصابين بالفيروس.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة خليفة الطبية، إن الإمارات حصلت على حماية الملكية الفكرية في العلاج بالخلايا الجذعية المطور.

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وأضافت أن العلاج بالخلايا الجذعية يساهم في علاج المصابين بمرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه تمت تجربة العلاج بالخلايا الجذعية على 73 مريضا، مما ساهم في شفائهم جميعا، لافتة إلى أن مرحلة شفائهم كانت أسرع من غيرهم.

وقالت إن حالة المريض، الذي يتلقى العلاج بالخلايا الجذعية، تتحسن خلال 4 أيام فقط، بينما تحسنت حالة المرضى ذوي الحالات الخطيرة خلال 6 أيام بعد تلقي العلاج.

وأكدت أن جميع المرضى تماثلوا للشفاء جميعا خلال 7 أيام، ما يشير إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية اسرع بثلاث مرات من العلاج التقليدي.