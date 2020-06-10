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الجمارك تكشف حقيقة رفع الرسوم لعدد من السلع

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2020-06-10

الجمارك تكشف حقيقة رفع الرسوم لعدد من السلع

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت الجمارك ، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع.

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وقالت الجمارك، في بيان لها: إنه بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.

وأضافت الجمارك السعودية أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 1918 لخدمتكم بشكل أفضل.


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