القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت مدينة القيصومة وعدد من المدن في المنطقة الشرقية اليوم أعلى درجات الحرارة بين المدن السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة حيث سجلت القيصومة 46.4 درجة مئوية، والدمام 46 درجة، والأحساء 46 درجة.

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من جهة أخرى سجلت الرياض 43 درجة، ومكة المكرمة 46 درجة، والمدينة المنورة 42 درجة، وسُجلت أدنى درجات الحرارة في مدينة الباحة 27 درجة مئوية.

وكانت الهيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.



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