السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع غوتيريش تطورات المنطقة

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع غوتيريش تطورات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

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