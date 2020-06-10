محمد بن مسعود - الدمام - يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة يدشن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتعاون مع نجوم سابقين للعبة في القارة، حملته عبر مواقع التواصل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة أكثر شمولاً ترفع شعار "لتبق إفريقيا آمنة"، ضمن جهود الحد من تفشي وباء "كوفيد-19" .

وبحسب بيان للاتحاد أصدره اليوم: "دعا اللاعبون أقرانهم والجميع للمشاركة في التحدي من خلال تسجيل فيديو لهم وهم يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة، ونشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتشمل لائحة اللاعبين الذين شاركوا في هذه المبادرة أحمد حسن (مصر)، بيربيتشوا نكوتشا (نيجيريا)، جوزيف يوبو (نيجيريا)، كريم حقي (تونس) وتريزور لومانا لوالوا (الكونغو الديمقراطية). 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:54 PM Advertisements يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة بمشاركة نجوم اللعبة .. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُطلق حملة توعوية للوقاية من "كورونا" بمشاركة نجوم اللعبة .. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُطلق حملة توعوية للوقاية من "كورونا" يدشن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتعاون مع نجوم سابقين للعبة في القارة، حملته عبر مواقع التواصل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة أكثر شمولاً ترفع شعار "لتبق إفريقيا آمنة"، ضمن جهود الحد من تفشي وباء "كوفيد-19" .

وبحسب بيان للاتحاد أصدره اليوم: "دعا اللاعبون أقرانهم والجميع للمشاركة في التحدي من خلال تسجيل فيديو لهم وهم يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة، ونشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتشمل لائحة اللاعبين الذين شاركوا في هذه المبادرة أحمد حسن (مصر)، بيربيتشوا نكوتشا (نيجيريا)، جوزيف يوبو (نيجيريا)، كريم حقي (تونس) وتريزور لومانا لوالوا (الكونغو الديمقراطية). الكلمات المفتاحية ، بمشاركة نجوم اللعبة .. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُطلق حملة توعوية للوقاية من "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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