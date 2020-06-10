محمد بن مسعود - الدمام - جرى خلال الاتصال استعراض الأحداث على الساحتَيْن الإقليمية والدولية تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

ولي العهد 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:54 PM Advertisements جرى خلال الاتصال استعراض الأحداث على الساحتَيْن الإقليمية والدولية ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة ،

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