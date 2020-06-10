، "الجمارك" تنفي رفع رسوم عدد من السلع ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير عليها

نفت الجمارك السعودية، رفع أسعار بعض السلع بعد تداول شائعات تفيد عن رفعها بداية من اليوم.

وذكر حساب الجمارك على "تويتر": أنه "بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم".

وأضافت: "للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد 1918 لخدمتكم بشكل أفضل".

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