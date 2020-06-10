- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفت الجمارك السعودية، رفع أسعار بعض السلع بعد تداول شائعات تفيد عن رفعها بداية من اليوم.
وذكر حساب الجمارك على "تويتر": أنه "بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم".
وأضافت: "للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد 1918 لخدمتكم بشكل أفضل".
الجمارك
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:49 PM
أكدت أنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير عليها"الجمارك" تنفي رفع رسوم عدد من السلع
نفت الجمارك السعودية، رفع أسعار بعض السلع بعد تداول شائعات تفيد عن رفعها بداية من اليوم.
وذكر حساب الجمارك على "تويتر": أنه "بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم".
وأضافت: "للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد 1918 لخدمتكم بشكل أفضل".
، "الجمارك" تنفي رفع رسوم عدد من السلع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمارك" تنفي رفع رسوم عدد من السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.