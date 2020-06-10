محمد بن مسعود - الدمام - قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ترشيح صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية باجتماعه الذي عُقد عن بُعد قبل قليل. وسيتم انتخاب الأسماء المرشّحة خلال جلسة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 يوليو 2020م. 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 07:44 PM Advertisements ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ترشيح صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية باجتماعه الذي عُقد عن بُعد قبل قليل. وسيتم انتخاب الأسماء المرشّحة خلال جلسة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 يوليو 2020م. الكلمات المفتاحية ، ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية ،

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