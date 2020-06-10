شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد عنيف وقاسي.. وافد في سلطنة عمان يتلقى ردة فعل صادمة وقاتلة من عماني بسببب كمامة .. شاهدو ما حدث وصدم الجميع (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطع فيديو يوثق مشهدًا عنيفًا بين وافد وشخص عماني بسبب الكمامة.

وظهر الفيديو أحد الأشخاص في سلطنة عمان يبدو أنه مواطن عماني، وهو يعتدي على موظف وافد طلب منه ارتداء الكمامة قبل دخول المتجر.

وأبان الفيديو قيام الموظف بمطالبة الشخص بارتداء الكمامة قبل الدخول، لكنه تجاهل ذلك ودخل عنوة، ثم بعد ذلك خرج وفاجئ الموظف بضربات متتالية.

Advertisements

وتسببت لكمة التي تلقاها الموظف من الشخص الذي قال مغردون إنها عماني بسقوطه على درجات السلم، فيما ذهب المُعتدي بعيدًا وكأنه لم يفعل شيئًا، وسط دهشة جميع الحاضرين.

ونفى مغردون عمانيون أن يكون الشخص الذي اعتدى على الموظف الوافد مواطن عماني؛ إلا أن آخرين أكدوا نقلًا عن شهود عيان أنه مواطن، وسط مطالبات بالتحقيق معه.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة العمانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن عدد إصابات كورونا في وصلت البلاد، إلى 18 ألفًا و198، بينها 83 وفاة، فيما شفي 4.152.