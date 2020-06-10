شكرا لمتابعة خبر عن محطة وقود تدعي تعطل بعض المضخات قبل إعلان التسعيرة الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

علمت "صدى" أن إحدى محطات الوقود في محافظة خميس مشيط ادعت تعطل بعض المضخات الخاصة بالوقود مساء اليوم، مما تسبب في زحام شديد.

يأتي تصرُّف القائمين على المحطة قبل ساعات من إعلان التسعيرة الجديدة.

يذكر أن أرامكو أعلنت أن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.