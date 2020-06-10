شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطوات تسجيل المولود عبر منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن الاستفادة من منصة "أبشر" في تسجيل المواليد.

وأشارت إلى أنه يمكن تسجيل المولود إلكترونيًا من خلال "خدمة تسجيل المواليد" في منصة "أبشر"، ثم طلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما إلى العنوان الوطني للمواطن، من خلال البريد السعودي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

Advertisements

1- تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

2-اختيار الخدمات من تبويب خدماتي

3-اختيار خدمة الاحوال المدنية ثم اختيار خدمة تسجيل المواليد