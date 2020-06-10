شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: الهجمات السيبرانية لا تفرق بين الجهات والأشخاص (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال مدير المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إبراهيم المطلق إن الهجمات السيبرانية لا تفرق بين الجهات والأشخاص.

وأضاف المطلق عبر مداخلة هاتفية علي قناة الإخبارية:" المستخدم للتقنية معرض للاختراقات بعدة وسائل "، لافتا إلى أن المركز يقوم بالعديد من الحملات التوعوية في القطاع الخاص والحكومي.

وأوضح المطلق أن المهاجمون يستهدفون أجهزة المتسوقين، مشيرا:" برامج مكافحة الفيروسات تكون لحماية المتسوقين ولذلك يجب البحث عن سمعة المتجر ".