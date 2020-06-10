شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء أحد المسيئين في قضية نسيم حبتور إلى مركز الشرطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المحامي الدكتور سعد بن شايع، محامي قضية نسيم حبتور، أنه تم استدعاء أحد المسيئين عبر "تويتر" إلى مركز الشرطة اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه تفاهم معه أمام الضابط المحقق على تغريدة اعتذار منه وفق آلية معينة حتى يتم إقفال البلاغ وعدم الذهاب به للنيابة لاستكمال التحقيق .

يذكر أن المُغرد، قد أساء عبر تغريداته لقضية نسيم حبتور المختطف قبل نحو 20 عامًا.