القيادة المركزية الأمريكية: المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن

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الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى): أشادت القيادة المركزية الأمريكية بالجهود التى تبذلها المملكة إزاء القضية اليمنية. أشادت القيادة المركزية الأمريكية بالجهود التى تبذلها المملكة إزاء القضية اليمنية. وأكد الجنرال كينث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن المملكة تسعي لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وانتقد ماكينزي، في تصريحات له اليوم، الممارسات الإيرانية في اليمن، مؤكدًا أنها تدعم مليشيات الحوثي من أجل مصالحها.

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