أخصائي تغذية: الإكثار من تناول فيتامين C ينعكس سلبيا على صحة الإنسان (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح وليد الملحم أخصائي تغذية أن الإكثار والمبالغة من تناول فيتامين C والمكملات الغذائية ينعكس سلبيًا على صحة الإنسان. أوضح وليد الملحم أخصائي تغذية أن الإكثار والمبالغة من تناول فيتامين C والمكملات الغذائية ينعكس سلبيًا على صحة الإنسان. وشدد الملحم خلال اتصال هاتفي عبر قناة السعودية، قائلا:" يجب الاستشارة في تناول المكملات "، موضحا:" المكملات الغذائية صارت موضة عند البعض ". ولفت إلي أن فيتامين سي يوجد في المصادر الطبيعية مثل الليمون والبرتقال والفلفل البارد وغيرها من الفواكه والخضروات، مبينا أن المكملات تسبب أضرارا كثيرة على صحة الإنسان.

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