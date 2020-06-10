شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طبيب يحذر من تأخير إعطاء التطعيمات للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد الدكتور أحمد الدوسري، استشاري طب الأسرة، أن التأجيل والتأخير في إعطاء التطعيمات للأطفال يضرهم وله مضاعفات عليهم.
وشدد، خلال مداخلة له بقناة السعودية، على ضرورة إعطاء الأطفال التطعيمات في الوقت المحدد له.
وأضاف أنه يمكن تأخير التطعيم اذا كان ذلك تم بناءً على توصية من الطبيب المشرف على الحالة الصحية للطفل.
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