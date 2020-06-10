شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز الحصيني: ظهور بواكير "الخراف" في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أنه من المتوقع ظهور بواكير الرطب -الخراف - في الأحساء مثل الطيار والغر (والبشرى) وهو الاسم العام لأنواع الرطب التي تباع مبكرًا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون في الثلث الأول من الشهر القادم شهر ذي القعدة 1441هـ، والمدينة بعدها بأسبوع وفي مقدمتها «روثانة» و«ربيعة» وغيرها من التمور .

وتابع: "متوقع بواكير الرطب/ الخراف/ المدينة النبوية في الثلث الثاني من الشهر القادم شهر ذي القعدة1441هـ، والمنطقة الوسطى متوقع ظهور بواكير الرطب فيها في أواخر شهر ذي القعدة و أوائل شهر ذي الحجة 1441هـ، وموجات الحر مهمة لنضج الرطب أو الخراف".