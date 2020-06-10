شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مساجد في الرياض بعد تسجيل حالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت عدة مساجد في الرياض تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد. شهدت عدة مساجد في الرياض تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد. وقامت الجهات المعنية بإغلاق هذه المساجد، وسيتم إعادة فتحها بعد 5 أيام من تعقيمها.

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