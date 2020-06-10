شكرا لمتابعة خبر عن أقارب الممرضة الراحلة "نجود الخبيري" يرون تفاصيل إصابتها بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

روى أقارب الممرضة نجود الخبيري تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا الجديد، والذى تسبب في وفاتها يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح أقارب الممرضة، في تصريحات لصحيفة عكاظ، أنها درست التمريض وعملت لنحو 15 عاما في القطاع الصحي، مضيفين أنها كانت مجتهدة في عملها.

وأشاروا إلى أن الراحلة لديها ثلاث فتيات وابن، مضيفين أنهم علموا بإصابتها بالفيروس قبل أسبوع، وكانت حينها في حالة حرجة.

ومن جهتها، فقد أوضحت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أنه تم تنويم الممرضة في إحدى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم، إلا أنها توفيت جراء الفيروس.