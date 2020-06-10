بالفيديو.. شخص يجلس على صندوق السيارة أثناء سيرها على طريق سريع بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وثّق مقطع فيديو، قيام شخص بالجلوس على صندوق السيارة أثناء سيرها على أحد الطرق السريعة. وثّق مقطع فيديو، قيام شخص بالجلوس على صندوق السيارة أثناء سيرها على أحد الطرق السريعة. وأوضح الفيديو، أحد الأشخاص يقود سيارة من نوع مرسيدس، في حي الموسي غرب الرياض، في حين كان شخصًا آخر يجلس على صندوق السيارة.

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