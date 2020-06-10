شكرا لمتابعة خبر عن العثور على هيكل حجري من الألفية السادسة قبل الميلاد في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

عثر علماء من المملكة وفرنسا وإيطاليا، بقيادة الباحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS، أوليفيا مونوز، على منصة مثلثة بطول 35 مترًا في دومة الجندل شمال المملكة.

وبني هذا النصب الاستثنائي على عدة مراحل من الألفية السادسة قبل الميلاد، حيث تم تخصيصه لممارسة بعض الطقوس.

Advertisements

ورجح علماء الآثار أنها ربما كانت طقوسًا جنائزية وتذكارية، حيث استنتج علماء الآثار وجود المنصة منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، عن طريق دراسة وتأريخ الأشياء والبقايا البشرية من الرواسب الموجودة داخل المنصة وحولها وفي المقابر المجاورة.

واتضح أن المنصة استخدمت كجزء من طقوس تذكارية في عصور ما قبل التاريخ، وهي بصمة رمزية تركها الرعاة الرُّحل خلال هذه الفترة النائية.