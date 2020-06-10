شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يوجه بمتابعة طرق "جبل منجد" بهروب بعد سفلتتها من قبل الأهالي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وجه أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة طرق " جبل منجد " بمحافظة هروب بعد سفلتتها من قبل الأهالي على حسابهم الخاص.

قام مواطنون بجبال منجد في محافظة هروب شرق منطقة جازان بتمهيد وسفلتة طريق مؤدٍّ إلى منازلهم على حسابهم الخاص.

وأوضحت بلدية محافظة هروب أن الطريق الذي تمت سفلتته من قبل المواطنين في جبال منجد تم الوقوف عليه، وسيتم التأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الفنية وعمل اللازم.