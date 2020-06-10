شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السليمان يوضح حكم قطع صيام القضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء حكم قطع صيام القضاء. أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء حكم قطع صيام القضاء. وقال السليمان خلال حواره عبر قناة السعودية إن الصيام يأخذ حكم الواجب، مشددا:" يجب على من بدأ الصيام الفرض ألا يقطعه إلا لعذر شرعي ". ولفت السليمان:" من قطع الصيام لعدم وجود عذر شرعي فعليه بالتوبة وإتمام الصيام ".

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