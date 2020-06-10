شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كورنيش جدة بعد قرار إغلاقه بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

سادت حالة من الهدوء كورنيش جدة بعد أن صدر قرار بإغلاقه بعد رصد عدة مخالفات للاجراءات الاحترازية الصادرة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتضمنت المخالفات التى تم رصدها تجمعات وعدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، الأمر الذى دفع الجهات المعنية لإغلاقه.

كما قامت بتوزيع عدد من النقاط الأمنية لمنع دخول الكورنيش خلال فترة المنع.