أعلى درجات الحرارة التي سجلت اليوم في ⁧المملكة⁩

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم كانت

وأوضحت الهيئة أن القيصومة 46.4 ورفحاء و الدمام سجلت 46 درجة مئوية، فيما سجلت الرياض 43 درجة، والمدينة المنورة 42 درجة، وسُجلت أدنى درجات الحرارة في الباحة 27 درجة مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، فيما تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأوضحت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.