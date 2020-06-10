شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مصانع شبه آلية في المملكة بالتزامن مع أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا في المملكة وفرض الحجر المنزلي، فقد تم عمل مصانع شبه آلية للإنتاج.

وسلّط تقرير تليفزيوني، الضوء على أحد مصانع إنتاج اللحوم والذي يعمل آليًا؛ ضمن خطة الازمات والكوارث التي قد تحدث مثل أزمة كورونا.

وقال زنان اليامي، الرئيس التنفيذي للمصنع، إن المنشأة لم تستغني عن أحد من الموظفين وتم توزيع ورديات العمل، مضيفًا أن هناك حوالي 50 عاملًا يعملون على مدار 24 ساعة.