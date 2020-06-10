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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلنت الخطوط الجوية، عن زيادة عدد الرحلات الداخلية إلى الدمام وأبها وتبوك. أعلنت الخطوط الجوية، عن زيادة عدد الرحلات الداخلية إلى الدمام وأبها وتبوك. وأوضحت أنه تم زيادة الرحلات من الرياض إلى الدمام وأبها، ومن جدة إلى الدمام وتبوك.

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