شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه باستمرار هطول الأمطار على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة جازان. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة جازان. وشمل التنبيه محافظات الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وسيصاحب تلك الأجواء نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة العاشرة مساءً.

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