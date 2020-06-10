شكرا لمتابعة خبر عن سبب تسمية منطقة "الرياض" بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح منصور الشويعر، مهتم بالتاريخ وباحث في وثائق الجزيرة العربية، سبب تسمية منطقة الرياض بهذا الاسم.
وذكر أن المصادر التاريخية أفادت بأن مقرن بن أجود بن زامل كان يحكم حجر اليمامة وكانت خصبة ومعشبة، فحمى رياضها لخيله وإبله فسميت "رياض مقرن".
وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم اختصار الاسم إلى رياض، وكان ذلك في حدود عام ٩٣٥ هجرية، أي قبل أكثر من ٥٠٠ سنة.
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