حساب_المواطن يرد على التسأولات بشأن نقص الدعم المقدم لشهر يونيو

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أوضح برنامج حساب المواطن سبب خفض الدعم للمستفيدين خلال شهر يونيو الجاري، وذلك رداً على تساؤل مواطن طلب معرفة سبب خفض الدعم المقدم له خلال شهر يونيو الجاري عن المعتاد

وبيّن حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن على تويتر ، للمستفيد، أن الدعم المقدم من البرنامج يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة

ودعا الحساب المستفيد إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( أنقر هنا للدخول لحاسبة الدعم )، لمعرفة قيمة الاستحقاق

وكان البرنامج قد أعلن أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو 2020 في الحسابات البنكية للمستفيدين، وسيستمر إيداع الدعم للمكتملة طلباتهم حتى نهاية اليوم.





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