المملكة تترأس اجتماعًا طارئًا لوزراء السياحة العرب لبحث آثار كورونا المستجد على القطاع

أعلنت جامعة الدول العربية، عقد دورة افتراضية طارئة لمجلس وزراء السياحة العرب، الأربعاء المقبل، برئاسة المملكة، وذلك لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي.

صرحت بذلك مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر، موضحة أنه تم التنسيق مع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب؛ لعقد جلسة طارئة افتراضية طارئة الأربعاء المقبل.

وأضافت الظاهر أنه وفقا للبيان المشترك الصادر عن المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي؛ فإن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ويسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية.

وأوضحت الظاهر أن البيان المشترك قدّر الخسائر المحققة في إيرادات السياحة بحوالي 25 مليار دولار، وفي إيرادات شركات الطيران بنحو 8 مليارات دولار، وخسارة في الاستثمارات السياحية 12.96 مليار دولار.

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وأشارت إلى أن البيان أفاد أيضًا بأن نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية مهددة بالخسارة في هذا القطاع الذي يعدّ أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية.

وأكدت الظاهر أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يشيد بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي فيروس (كورونا المستجد)، ومنح الأولوية لصحة مواطنيها، وفرض عدد من الإجراءات والسياسات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على منشآت القطاع السياحي فيها.

ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء السياحة العرب بيانًا يتضمن أهمية اتخاذ الخطوات المكمّلة للجهود المتخذة عربيًّا على القطاعات الاقتصادية كافة، خاصة قطاع السياحة والسفر في العالم العربي.

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