بالفيديو.. وزیر الخارجیة: نرفض إعلان نتنياهو لضم أراضٍ من الضفة الغربية

جدد إدانة المملكة خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي..
جدد وزير الخارجیة الأمیر فیصل بن فرحان، إدانة المملكة ورفضھا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربیة، وفرض السیادة الإسرائیلیة علیھا.
وقال الأمیر فیصل بن فرحان، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الیوم الأربعاء، ونشرتها صفحة وزارة الخارجية عبر تويتر، إن المملكة تعتبر الإجراء الإسرائیلیة تصعیدًا يھدد استئناف عملیة السلام الھادفة لتحقیق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا تمسك المملكة بالسلام كخیار استراتیجي لحل القضیة الفلسطینیة.
وأكد أن المملكة تدعو إلى حل الصراع العربي الإسرائیلي وفق قرارات الشرعیة الدولیة الدولیة ذات الصلة والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربیة لعام 2008، مشددًا على أن المملكة تدعم وتعمل على دفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعیة الدولیة، للتوصل إلى حل شامل وعادل يلبي تطلعات الشعب الفلسطیني الشقیق.
ودعا وزير الخارجیة في كلمته لاتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائیلي، واتخاذ كل الإجراءات الرامیة للتصدي لتصعیده السافر.
كما دعا المجتمع الدولي بكل ھیئاته ومؤسساته لإدانة ھذا الموقف الإسرائیلي، والتحرك بفعالیة لاتخاذ موقف دولي فاعل وواضح يلزم إسرائیل بإيقاف مخططاتھا العدوانیة، واحترام سیادة دولة فلسطين وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
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