خريطة التعافي من كورونا في مدن المملكة.. جدة في المقدمة ومكة المكرمة ثانيًا

تصدرت مدينة جدة، قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 273 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 77954 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ261 حالة وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة، الرياض 240، الدمام 144، بريدة 78، الخبر 77، القطيف 76، الهفوف 74، الجبيل71، المدينة المنورة 55، الظهران 25، نجران 21، المضة 16، المبرز 14.

كما سجلت الطائف 12، شرورة 11، تبوك 10، خميس مشيط 10، جازان 9، الرس 9، عنيزة 8، البكيرية 7، بيشة وبيش والمذنب وراس تنورة 6، عيون الجواء 5، المجمعة وينبع والجفر 4، رابغ ومحايل ونمرة والليث وحدة 3، حائل وأبها والدلم وتبالة والقنفذة وأملج والمزاحمية والخرج حالتين.

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فيما سجلت كلٌ من الأسياح والدائر والرين وعقلة الصقور والرويضة والعيدابي والعارضة والدرب والباحة والزلفي والغزاله والبدائع والقوز ورياض الخبراء والأرطاوية وصفوى وظلم والمجاردة وصامطة وتربة وحفر الباطن والخفجي ومركز حدود الحديثة وضمد ووادي الفرع ورجال المع والحرث والبشائر حالة واحدة فقط.

وكانت وزارة الصحة، كشفت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 112288، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 77954، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 819 حالة، وتم تسجيل 36 حالة وفاة، و1615 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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