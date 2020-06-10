لـ4 فئات.. فتح تأكيد الرغبات في الاختبار التحصيلي الفترة الثانية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح تأكيد الرغبات في الاختبار التحصيلي الفترة الثانية لعدد من فئات الطلاب، الذين لم يسجلوا الفترة الماضية.

وقالت هيئة التقويم، عبر حسابها بتويتر، اليوم الأربعاء، إنه يُمكن التسجيل في الاختبار التحصيلي الفترة الثانية لـ4 فئات:

- لم يتمكن من أداء أو إنهاء الاختبار التجريبي.

- لم يتمكن من إكمال الاختبار الفعلي.

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- لم تتوافر لديه التجهيزات التقنية.

- لديه اختلاف تخصص.

ونشرت الهيئة رابط التسجيل من هنا، مؤكدة أن البداية الفعلية للاختبار سوف تكون يوم الأربعاء المقبل 17 من الشهر الجاري، وأن التسجيل سيغلق غدًا في تمام الرابعة عصرًا.

وأضافت الهيئة أن مواعيد الاختبار التحصيلي الفترة الثانية ستكون كما يلي، التجريبي عن بُعد 17 يونيو، الفعلي عن بُعد 24 و 25 يونيو، في حين المقرات المحوسبة يوم 22 إلى 29 يونيو الجاري.

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