القبض على صاحب فيديو الاعتداء على مقيم بسبب كمامة شماغ

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على بشخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على أحد العمالة؛ بسبب ارتدائه كمامة مصنوعة من قماش الأشمغة.

وقالت الوزارة، عبر سنابها الرسمي، إنه بعد تداول أحد مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص قام بالاعتداء على أحد العمالة الوافدة تمكنت الجهات الأمنية بمدينة أبها من القبض عليه وإيقافه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه.

وكانت النيابة العامة، أمرت، اليوم الأربعاء، بضبط صاحب فيديو الاعتداء بالضرب على مقيم، وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن هذه الخطوة جاءت بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مقيم ويسخر منه للبسه كمّامًا مصنوعًا من قماش الأشمغة بحسب زعمه.

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وبناءً على المادتين «١٥، ١٧» من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر إلى التحلي بروح المسؤولية والتخلق بالآداب العامة، واحترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية المجيدة في التعامل مع الآخرين، وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة وأمن المجتمع، وما ينطوي على أي تعامل مهين للكرامة، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.