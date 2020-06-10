أخبار السعودية اليوم.. إيداع 1.7 مليار ريال في حساب المواطن.. والنيابة تأمر بضبط صاحب فيديو الاعتداء على مقيم

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها حساب المواطن يودع 1.7 مليار ريال لـ12 مليون مستفيد وتابع، وهيئة تقويم التعليم تطبق 12 إجراء احترازيًا في تنفيذ الاختبارات بالمقرات، والنيابة العامة تأمر بضبط صاحب فيديو الاعتداء بالضرب على مقيم.

هيئة تقويم التعليم تطبق 12 إجراء احترازيًا في تنفيذ الاختبارات بالمقرات

طبّقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، العديد من الإجراءات الاحترازية، استعدادًا لتنفيذ الاختبارات في المقرّات المحوسبة، وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

جامعة الملك خالد تعلن نتائج التحويل الداخلي بين التخصصات

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، اليوم الأربعاء، نتائج التحويل الداخلي بين تخصصات الجامعة المختلفة، وذلك بعد استقبال أكثر من 2800 طلب تمت دراستها وفرزها إلكترونيًّا.

خلال أسبوع.. «المختبر الهوائي» بالمدينة المنورة يستقبل 6 آلاف عينة

يستقبل «المختبر الهوائي» بالمدينة المنورة، يوميًا، عينات الفحص العشوائي ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

«الصحة» تصدر دليل «كيف أحمي نفسي من كورونا؟»

‏أصدرت وزارة الصحة دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها.

ينفذ على 3 مراحل.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن مشروع التدريب الداخلي عن بُعد

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مشروع «التدريب الداخلي» عن بعد في الوزارة وفروعها، الذي يأتي ضمن منظومة التطوير الإداري بما يواكب أحدث النظريات والتقنيات الإدارية التي يتطلبها العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخِدْمات للمستفيدين الذين يقارب عددهم 11 ألف موظفٍ وموظفة ويستمر لعام كامل.

النيابة العامة تأمر بضبط صاحب فيديو الاعتداء بالضرب على مقيم

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بضبط صاحب فيديو الاعتداء بالضرب على مقيم، وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن هذه الخطوة جاءت بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مقيم ويسخر منه للبسه كمّامة مصنوعة من قماش الأشمغة بحسب زعمه.

عمومية القصيم القابضة توافق على 6 قرارات.. وترجئ تشكيل لجنة المراجعة

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) في مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة، بعد اكتمال النصاب القانوني؛ حيث بلغت الأسهم الحاضرة (الممثلة في الاجتماع) 4 ملايين و862 ألفًا و11 سهمًا، بنسبة حضور 16.2067% للاجتماع الثاني.

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بالأرقام.. متحدّث حساب المواطن يعلن شرائح وفئات المستفيدين من دفعة يونيو

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن 46% من إجمالي المستفيدين من دعم شهر يونيو تحصّلوا على الاستحقاق الكامل.

«المرور»: 5 ضوابط لتجنّب مخالفة الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء

حدّدت الإدارة العامة للمرور السعودي ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، موضحة حالات الوقوع في مخالفة «قطع إشارة».



مطار الملك خالد الدولي يوفر أجهزة البيع الذاتي للمعقمات والكمامات

وفَّرت الجهات المختصة بمطار الملك خالد الدولي، أجهزة البيع الذاتي للكمامات والمعقمات في صالة السفر الداخلية (5)؛ وذلك تيسيرًا على المسافرين، ولإتاحة سبل السلامة الصحية خلال تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد–19.

حساب المواطن يودع 1.7 مليار ريال لـ12 مليون مستفيد وتابع

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، إيداع 1.7 مليار ريال إجمالي مخصصات دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ31 وبلغ عددهم نحو 12 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 27 مليون ريال.

بفيديو مؤثر.. وزارة الحرس الوطني تنعي الدكتور عادل العثمان

نَعَتْ وزارة الحرس الوطني رئيس قسم الأمراض المعدية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، الدكتور عادل العثمان، بعد وفاته جراء إصابته بسكتة قلبية.

تطبيق «توكلنا»: 3 شروط لخروج الأقل من 15 عامًا بدون تصريح

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا؛ أن خروج الأطفال الأقل من 15 سنة دون تصريح، خلال فترة منع التجول؛ يستلزم 3 شروط؛ هي: أن يكون مع قريب من الدرجة الأولى، وأن يكون مع قريبه تصريح، بجانب وجود ما يثبت القرابة.

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