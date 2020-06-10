«حقوق الإنسان» تنظم ورشة تدريبية للتعريف بجرائم الاتجار بالبشر

بمشاركة منظمات دولية..

نظّمت «لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» بهيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية «عن بُعد»، للتعريف والإحاطة بتلك الجريمة وضحاياها. وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. Advertisements وتعرّف المشاركون خلال جلسات اليوم الأول على نظام «الإحالة الوطنية»، والإطار القانوني الوطني، والإطار القانوني الدولي. وستتناول جلسات يوم غدٍ الخميس، نظام «الإحالة الوطنية» الجديد للمملكة، ومبادئ وممارسات التعرف والإحالة. اقرأ أيضًا: «الشورى» يوافق على مذكرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

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