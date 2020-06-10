تعليم صبيا تنتهي من إجراءات صرف أكثر من ١٣ مليون ريال مكافآت للطلاب

عدد المستفيدين يتجاوز 25 ألفًا..
أنهت إدارة تعليم صبيا، إجراءات صرف أكثر من 13.5 مليون ريال كمكافآت للطلاب عن شهر شعبان للعام الدراسي المنصرم.
وأوضح مساعد الشؤون المدرسية بالإدارة ربيع بن مهدي عطية، أن عدد المستفيدين من المكافآت بلغ ٢٥٠٤٤ طالبًا وطالبة؛ يمثلون (مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، وذوي الإعاقة، وطلاب الاغتراب والمدارس النائية، وأبناء المعلمين المتوفين).
وأشاد عطية بالجهود المبذولة من قسم خدمات الطلاب والشؤون المالية والإدارية، لإنجاز تلك الاستحقاقات المالية، متمنيًّا لهم التوفيق والسداد.
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