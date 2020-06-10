«الموارد البشرية» تقود حملة ميدانية لتوعية العمالة الوافدة باتباع بروتوكولات «كورونا»

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حملة ميدانية؛ لتوعية العمالة الوافدة بضرورة اتباع البروتوكولات الصحية في نمطهم المعيشي، وداخل مقرات العمل وخارجها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، قالت «الموارد البشرية»، إن تلك الحملة تستهدف توعية العمالة، بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وذلك في أماكن عملهم وتواجدهم، وعدم الاكتفاء بوسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى جميع الفئات.

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وأفادت الوزارة، بأن الحملة تنطلق على ثلاث مراحل، وتستهدف كلًا من العمالة وأصحاب المنشآت والمجتمع؛ بما يحقق امتثال الجميع للإجراءات الوقائية، وتحفيز ‏أصحاب العمل لتحمّل مسؤولياتهم في التزام العمالة بتطبيق المعلومات، وتأكيد ضرورة الإفصاح في حال وجود أي حالات إصابة بالفيروس.

وأكَّدت الوزارة، طموحها في الاستفادة من خدمات المتطوعين في الحملة، واستثمار الجولات الرقابية والتفتيشية للوصول إلى ما يزيد على 60% من أفراد العمالة الموجودين في المملكة، وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

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